خبير سيارات يكشف أزمة قطع الغيار ومواصفات الأمان في الموديلات الصينية

كشف خبير السيارات رامي صلاح عن أبرز المشكلات التي تواجه السيارات الصينية المنتشرة في السوق المصري.





وأشار خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، إلى أن نقص قطع الغيار يُعد التحدي الأكبر، خاصة مع استيراد بعض الوكلاء لعدد كبير من الموديلات دون توفير مخزون كافٍ من القطع الأساسية.



ولفت إلى وجود تفاوت في مواصفات الأمان لبعض الموديلات المطروحة في السوق المحلي مقارنة بالمواصفات العالمية، مؤكداً أن السبب يعود إلى غياب الضوابط الواضحة والرقابة الحقيقية على معايير الجودة والتسعير.

وأضاف أن بعض المستوردين يطلبون مواصفات أقل من الموجودة في بلد المنشأ بهدف تقليل التكلفة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أداء السيارة وسلامتها داخل السوق المصري.



