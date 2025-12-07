افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة

حذر خبير السيارات رامي صلاح من المخاطر الكبيرة التي قد يواجهها المستهلك عند شراء سيارة مستعملة دون فحص متخصص، مشدداً على أهمية التوجه إلى مركز معتمد قبل اتخاذ قرار الشراء.



وأوضح صلاح، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن أبرز المشكلات التي يتم اكتشافها بعد الشراء تتمثل في غش الموتور أو وجود عيوب هيكلية خطيرة مثل تغيير النص الأمامي أو الخلفي، وهو ما قد يمنع المركبة من الترخيص.



وأضاف أن قرار شراء سيارة مستعملة يجب أن يستند إلى احتياجات المشتري وميزانيته، داعياً إلى وضع معايير واضحة قبل الشراء، وأولها تحديد مصدر شراء السيارة لضمان الموثوقية والشفافية.



ولفت إلى أن بعض المستوردين يطلبون مواصفات أقل من الموجودة في بلد المنشأ بهدف تقليل التكلفة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أداء السيارة وسلامتها داخل السوق المصري.



