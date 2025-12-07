قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس 3 عمال بشركة مياه المحلة 15 يوما بتهمة تكدير الأمن والسلم العام| اعرف السبب
انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 18 من خطة تدريب العاملين بالمحليات بمشاركة 110 متدربين بسقارة
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر لا تواجه أي فيروسات جديدة أو غير معروفة، نافيًا بشدة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب فصل الشتاء وبداية كل عام.

وأوضح الوزير أن ما يُثار مجرد معلومات مغلوطة ضمن أكثر من 420 ألف إشارة صحية يتم تداولها سنويًا حول الأمراض، مشددًا:
"لسنا مسؤولين عن أي فيروس غير موجود رسميًا.. ولسنا في موقع إخفاء الحقائق، ولدينا أجهزة رصد قوية، ولا نهرب من المسؤولية."

لا فيروسات جديدة في مصر

قال وزير الصحة إن تكرار الحديث عن انتشار فيروسات غامضة مع بداية الشتاء أصبح ظاهرة متكررة، ولكن البيانات الرسمية تؤكد عدم وجود أي أمراض مستجدة داخل البلاد.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على منظومة متطورة في الطب الوقائي للكشف المبكر عن أي مرض معدٍ، وأن نتائج الرصد لم تسجل ظهور أي فيروس جديد.

أمراض الجهاز التنفسي تحت المتابعة الدقيقة

أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف أمراض الجهاز التنفسي، خصوصًا بعد تزايد التحديات العالمية وتحول تلك الأمراض إلى عبء صحي واقتصادي كبير.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية المزمنة عالميًا يستدعي جاهزية كاملة من الدولة، وهو ما تعمل عليه مصر حاليًا من خلال خطط وقائية وتطوير شامل للبنية الصحية.

تطوير شامل للمنظومة الصحية

أكد الوزير أن الدولة المصرية تعمل بخطى ثابتة لتطوير خدمات الصحة العامة، خاصة في ظل توقع تكرار الجوائح العالمية كل 6 إلى 7 سنوات.
ولفت إلى أن تخصص الصدر والجهاز التنفسي أصبح من أكثر التخصصات التي تحتاج إلى دعم مستمر، نظرًا لحجم الطلب والزيادة الملحوظة في الحالات الحرجة.

أرقام عالمية مقلقة تدعو للاستعداد

استعرض الدكتور عبد الغفار بعض الأرقام العالمية التي تؤكد خطورة أمراض الجهاز التنفسي، موضحًا:

مرض الانسداد الرئوي المزمن مسؤول عن نحو 5% من إجمالي الوفيات عالميًا.

مرض الربو يتسبب في وفاة أكثر من 1000 شخص يوميًا حول العالم.

وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب جهودًا مشتركة تتضمن:

مكافحة التدخين

تحسين جودة الهواء

التوسع في برامج التأهيل التنفسي لتحسين جودة حياة المرضى

الدكتور خالد عبد الغفار رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

منتخب مصر

إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلبة

الدقهلية.. استلام الدفعة الرابعة من الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

جولة تفقدية

محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان تحسين الخدمات

مركز غير مرخص

لمخالفات عديدة.. العلاج الحر بالدقهلية يغلق مركزًا مرخصًا للصحة النفسية بالمنصورة

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد