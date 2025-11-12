قيادي حزبي: المؤتمر العالمي للصحة والسكان يعزز جهود الدولة بملف بناء الإنسان

أكد المهندس هيثم أمان، الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أهمية المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، تحت عنوان "الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الأساس للتنمية البشرية المستدامة"، المنعقد اليوم برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا إلي أنه يساعد في تعزيز خطوات البلاد نحو بناء الإنسان.



وقال هيثم أمان في تصريحات له اليوم، أن المؤتمر يعد منصة عالمية رائدة للابتكار والتغيير وتجمع فعالياته نخبة من القادة العالميين، وصناع السياسات، والخبراء الدوليين، ورواد الابتكار؛ لبحث التحديات والفرص في مجالات الصحة الشاملة، والديناميكيات السكانية، والهجرة، والسياحة الصحية، وتمكين الشباب، والتعليم، والذكاء الاصطناعي، واقتصاد الرعاية الصحية؛ وذلك من أجل وضع رؤى وسياسات مستدامة تعزز الكرامة الإنسانية والمساواة والتنمية الشاملة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.



وأضاف "أمان"، أن النسخة الثالثة من المؤتمر تطرح مجموعة من المحاور المتكاملة التي تعكس رؤية شاملة للتنمية البشرية، وتضع الإنسان في صميم السياسات العامة؛ حيث تشمل تلك المحاور القضايا الصحية العالمية وكذلك اقتصاد الرعاية والتنمية الشاملة، من خلال إبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأعمال الرعاية، ودعم مشاركة المرأة وتمكينها كركيزة للنمو المستدام، وكذلك الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية عبر تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتوسيع الوصول للخدمات والفرص العادلة؛ للحد من الفقر وتقليص الفجوات المجتمعية، وغيرها من المحاور الأخرى ذات الصلة بالشأن.

وأوضح أمان، أهمية تلك المحاور التى تأتى ضمن استراتيجية الدولة المصرية للتنمية البشرية، والاهتمام البالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي بها، مشيدا بأهمية الاهتمام ببناء الإنسان وكافة محاور التنمية البشرية في بناء جيل قادر علي قيادة البلاد في المستقبل.