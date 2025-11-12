برلماني: نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات يعكس تماسك الدولة المصرية ووعي شعبها

صرح النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن ما شهدته المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 من انتظام وانضباط على مدار أيام التصويت، يعد دليلًا واضحًا على نجاح الدولة في ترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية، وترجمة حقيقية لوعي المواطن المصري الذي أثبت مجددًا انحيازه لمصلحة وطنه وإيمانه بأهمية المشاركة السياسية.

وأعرب زيدان، في بيان له، عن تقديره البالغ للهيئة الوطنية للانتخابات التي أدارت العملية الانتخابية بكل اقتدار ومهنية، مؤكدا أن التنظيم الدقيق والإشراف المتواصل والمتابعة المستمرة من قبل الهيئة أسهمت في خروج المشهد الانتخابي بصورة تليق بمكانة مصر وتاريخها السياسي العريق، وتعكس حجم التطور المؤسسي الذي وصلت إليه الدولة في إدارة الاستحقاقات الوطنية.

وأضاف زيدان،أن ما تحقق خلال هذه المرحلة يُعد نموذجًا يُحتذى في النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن التزام الناخبين بالنظام داخل اللجان وحضورهم اللافت يعكس وعيًا سياسيًا متناميًا لدى المواطن المصري، الذي بات يدرك أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد واجب وطني بل مساهمة مباشرة في بناء المستقبل ودعم استقرار الدولة.

وأوضح زيدان، أن التنسيق المتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة، خاصة جهود رجال القوات المسلحة والشرطة في تأمين اللجان الانتخابية، وفر مناخًا آمنًا ومحايدًا مكّن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة ودون أي معوقات، وهو ما يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من ترسيخ الممارسة الديمقراطية الراشدة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن هذا النجاح يعبر عن نضج التجربة السياسية المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من بناء الإنسان وترسيخ مؤسسات الدولة هدفًا وطنيًا ثابتًا، مؤكدا أن البرلمان القادم سيكون أكثر فاعلية وقدرة على دعم مسيرة التنمية والإصلاح بما يخدم المواطن المصري في المقام الأول.