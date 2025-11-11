إقبال كبير في الجيزة للتصويت في انتخابات البرلمان قبل غلق اللجان.. فيديو

أكدت رضوى نبيل، مراسلة قناة «صدى البلد» في الجيزة، أن الحركة المرورية تسير بانسيابية، وأن المواطنين يشاركون بشكل فعّال في الإدلاء بأصواتهم.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» وتغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، إن اليوم شهدت مدرسة الفاروق عمر الابتدائية وجود عريس وعروسة أثناء التصويت، وهو ما يعكس روح الديمقراطية وحب المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وأضافت أن أي ناخب يصل بعد الساعة التاسعة يتم السماح له بالإدلاء بصوته، وفق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتمديد عمل اللجان لضمان حق جميع الناخبين.

