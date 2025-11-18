محافظ الشرقية: المؤتمرات العالمية للصحة والسكان منصة رائدة لتبادل المعرفة والأفكار

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تنظيم المؤتمرات العالمية المعنية بالصحة والسكان والتنمية البشرية، بوصفها منصة رائدة لتبادل المعرفة والأفكار، وتوسيع شبكات العلاقات المهنية والأكاديمية، وعرض أحدث الإبتكارات والتطورات، إلى جانب تحفيز الإبداع وتعزيز التعاون الدولي بما يحقق التنمية البشرية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصحة والتعليم والإسكان، مؤكدًا أن الإنسان هو الثروة الحقيقية لأي دولة تسعى إلى التطور والنهوض.

من جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة يجسد التحول العميق في الرؤية المصرية لقضايا السكان والتنمية، حيث انتقلت هذه القضايا من إطار البرامج التقليدية إلى رؤية استراتيجية متكاملة تربط بين الصحة والتعليم والعمل والإنتاج، بهدف تحقيق التمكين الإجتماعي والإقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على دعم النساء والشباب، لضمان بناء مجتمع قادر على التوازن ومواجهة التحديات مثمنة مشاركة وحدة السكان بالشرقية في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية #PHDC25، المُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالشرقية إلى أن الوحدة شاركت في الجلسة الحوارية التي أقامتها وزارة التنمية المحلية تحت عنوان "الحوكمة المحلية على أرض الواقع" وتناولت خلالها دور الإدارة المحلية بإعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات السكانية والبيئية والمناخية.

وقد حاضر فيها الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء رئيس الإدارة المركزية لوحدة السكان بوزارة التنمية المحلية.