البسوا الشتوي واستعدوا للأمطار.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 5 أيام

حالة الطقس اليوم .. تقلبات جوية واضحة خلال هذه الفترة مع اقتراب موعد بدء فصل الشتاء رسمياً، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع وجود فرص كبيرة لسقوط الأمطار على مناطق متعددة، حيث حذرت الأرصاد من حالة الطقس هذا الأسبوع من الأثنين إلى الجمعة .

تفاصيل حالة الطقس

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس حيث نشهد استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتسجل القاهرة 12 درجة مئوية خلال ساعات الليل.

حالة الطقس الذى نشهده بارد فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الاحساس ببرودة الأجواء على كافة الأنحاء.

انخفاض درجات الحرارة

الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام بداية من غدًا الإثنين إلى الجمعة 12 ديسمبر 2025.



وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا بارد ليلا على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس من الاثنين الى الجمعة

فرص سقوط الأمطار

الأثنين 8 ديسمبر

أمطار متوسط ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، -وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

من الثلاثاء إلى الجمعة

فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق شمال البلاد.

حالة الطقس غداً الأثنين 8 ديسمبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين 8 ديسمبر، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا على أغلب الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس شبورة مالية من 4 : 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا



تأثير منخفض البحر الأحمر



وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع يتوقع أن تتأثر بعض المناطق بمنخفض البحر الأحمر، مما يزيد فرص سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية على مناطق من محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر".

وأضافت في مداخلة هاتفية: "ستشهد المناطق الجبلية في هذه المحافظات بعض السيول، ومن المتوقع سقوط أمطار في محافظات وسط وجنوب الصعيد. لذا، نحذر وننصح بتوخي الحذر على الطرق المؤدية لهذه المحافظات".



وأكدت منار غانم أن الأسبوع الجاري سيكون شتوياً بامتياز، بمتوسط درجات حرارة يتراوح بين 21 درجة مئوية نهاراً و12 درجة مئوية ليلاً.

درجات الحراراة غداً الأثنين

- الطقس فى القاهرة



العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية



العظمى 21 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى مطروح



العظمى 20 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى سوهاج



العظمى 20 درجة.

الصغرى 07 درجة.

- الطقس فى قنا



العظمى 23 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى أسوان



العظمى 24 درجة.

الصغرى 13 درجة.