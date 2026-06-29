فتنة.. دويدار يوجه رسالة بشأن انتقاد المنتخب وحسام حسن في المونديال

وجه أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق رسالة بشأن انتقاد المنتخب الوطني والمدير الفني حسام حسن خلال فترة مونديال العالم.

وكتب دويدار عبر حسابه على فيسبوك: “أولًا قمة الجهل والتعصب إن أي حد يقول رأيه في كرة القدم، تلاقي البعض يتهمه إنه ضد الكابتن حسام حسن أو ضد منتخب مصر، لمجرد إنه قال إن هيثم حسن أفضل من زيزو في الوقت الحالي. مع إن الاختلاف في الرأي شيء طبيعي، وأي تجاوز أو إساءة لأي شخص أمر مرفوض”.

وتابع: “والغريب إن نفس الناس مجابتش سيرة محمد هاني، ولا مصطفى شوبير، ولا مروان عطية، ولا إمام عاشور، لأنهم بيقدموا مستوى جيد وبيعملوا اللي عليهم، وإن شاء الله يكملوا بنفس الأداء”.

وأضاف: “كرة القدم للمتعة، والتحليل والنقد حق لكل مشجع، لكن للأسف مبقاش فيه تحليل ولا نقد، بقى تخوين، وقلة أدب، وعدم احترام للرأي الآخر”.

واختتم: “لازم يكون فيه رقابة حقيقية على الصفحات اللي بتشتغل على مواقع التواصل، ومعرفة المسؤول عن كل صفحة، لأن فبركة الأخبار، وإثارة الفتنة، والتحريض، ونشر الأكاذيب بقت ظاهرة خطيرة، وتأثيرها بقى يتجاوز الرياضة نفسها ويضر المجتمع كله. وأي شخص يثبت تورطه في نشر الأكاذيب أو التحريض أو إثارة الفتنة يجب أن يُحاسب وفقًا للقانون، حتى يكون عبرة لغيره، لأن حرية الرأي لا تعني نشر الفتنة والتعصب احنا دخلنا في مرحلة خطيرة وكارثية بكل المقاييس واجلا أو عاجلا الحبس قادم لمن يثيروا الفتنه والتعصب في مجتمعنا مصر دائمًا أولًا”.