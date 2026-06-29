قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توتر متصاعد.. نائب وزير الخارجية الإيراني يهاجم تصريحات ماكرون بشأن مضيق هرمز
بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون
هؤلاء وحدهم المعفيون من ضريبة التصرفات العقارية.. اعرف التفاصيل
30 يونيو | 61 مدينة جديدة وملايين الوحدات السكنية..تفاصيل أكبر طفرة عمرانية في تاريخ مصر
وزير التموين: العلاقات المصرية السلوفينية تشهد زخمًا متزايدًا
بث مباشر.. أحمد موسى يستعرض السجل الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية
الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم علي علوان.. والسيلية القطري يحدد 3 ملايين دولار للموافقة على البيع
سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 29 يونيو 2026 يقفز 20 جنيها
السعودية: التعاون الدولي ضرورة لمواجهة تحديات الأمن المائي عالميا
فرنسا بمجلس الأمن: عقوبات جديدة ضد المسئولين عن عنف المستوطنين في الضفة الغربية
نصائح من الارصاد لتفادي تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف
عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائدى 4 سيارات فى حفل زفاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتنة.. دويدار يوجه رسالة بشأن انتقاد المنتخب وحسام حسن في المونديال

أحمد دويدار
أحمد دويدار
سارة عبد الله

وجه أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق رسالة بشأن انتقاد المنتخب الوطني والمدير الفني حسام حسن خلال فترة مونديال العالم.

وكتب دويدار عبر حسابه على فيسبوك: “أولًا قمة الجهل والتعصب إن أي حد يقول رأيه في كرة القدم، تلاقي البعض يتهمه إنه ضد الكابتن حسام حسن أو ضد منتخب مصر، لمجرد إنه قال إن هيثم حسن أفضل من زيزو في الوقت الحالي. مع إن الاختلاف في الرأي شيء طبيعي، وأي تجاوز أو إساءة لأي شخص أمر مرفوض”.

وتابع: “والغريب إن نفس الناس مجابتش سيرة محمد هاني، ولا مصطفى شوبير، ولا مروان عطية، ولا إمام عاشور، لأنهم بيقدموا مستوى جيد وبيعملوا اللي عليهم، وإن شاء الله يكملوا بنفس الأداء”.

وأضاف: “كرة القدم للمتعة، والتحليل والنقد حق لكل مشجع، لكن للأسف مبقاش فيه تحليل ولا نقد، بقى تخوين، وقلة أدب، وعدم احترام للرأي الآخر”.

واختتم: “لازم يكون فيه رقابة حقيقية على الصفحات اللي بتشتغل على مواقع التواصل، ومعرفة المسؤول عن كل صفحة، لأن فبركة الأخبار، وإثارة الفتنة، والتحريض، ونشر الأكاذيب بقت ظاهرة خطيرة، وتأثيرها بقى يتجاوز الرياضة نفسها ويضر المجتمع كله. وأي شخص يثبت تورطه في نشر الأكاذيب أو التحريض أو إثارة الفتنة يجب أن يُحاسب وفقًا للقانون، حتى يكون عبرة لغيره، لأن حرية الرأي لا تعني نشر الفتنة والتعصب احنا دخلنا في مرحلة خطيرة وكارثية بكل المقاييس واجلا أو عاجلا الحبس قادم لمن يثيروا الفتنه والتعصب في مجتمعنا مصر دائمًا أولًا”.

أحمد دويدار منتخب مصر حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

المنشور

يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس

ترشيحاتنا

هيئة المحكمة

هانت عليها ضناها .. الإعدام شنقا لزوجين أنهيا حياة صغيرة بالفيوم

المتهمين

خلافات ميراث.. ضبط المتهمين بالتعدى على زوجة شقيقهم بسلاح أبيض بالإسكندرية

المتهم

إحالة بلطجي المرج إلى محكمة الجنايات

بالصور

بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون

بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون أشهر الآثار الجانبية وكيفية التعامل معها
بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون أشهر الآثار الجانبية وكيفية التعامل معها
بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون أشهر الآثار الجانبية وكيفية التعامل معها

بعد الحكم على نرمين طارق وتغريمها.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة

بعد الحكم على نرمين طارق.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة
بعد الحكم على نرمين طارق.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة
بعد الحكم على نرمين طارق.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

الفريق ياسر الطودي
الفريق ياسر الطودي
الفريق ياسر الطودي

أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة

أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة
أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة
أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة

فيديو

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

المزيد