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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هولندا تساند جاكبو بعد فقدان طفله قبل ولادته

جاكبو
جاكبو
قسم الرياضة

أعربت هولندا عن تضامنها مع مهاجمها كودي جاكبو عقب فقدانه، هو وشريكته، طفلهما قبل ولادته، حيث أشاد المدرب رونالد كومان والقائد فيرجيل فان دايك، بقوة صمودهما في مواجهة هذه المحنة الإنسانية.

وكانت شريكة جاكبو، نوا فان دير بيج، قد أعلنت نبأ الفقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت، فيما حصل اللاعب على إجازة قصيرة لقضائها مع عائلته المقيمة بالقرب من معسكر المنتخب في مدينة كانساس سيتي، حيث يشارك المنتخب الهولندي في كأس العالم.

وقال كومان في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "بذلنا كل ما في وسعنا لتقديم الدعم له، كلاعبين وكجهاز فني".

مساندة جاكبو

وأضاف: "بطبيعة الحال، في الأيام الأولى كان لديه حرية التوجه إلى عائلته والبقاء معها، وقد تعامل مع الأمر بشكل جيد للغاية، ولم يقل في أي لحظة أريد العودة، أريد أن أكون مع العائلة".

من جانبه، أكد فان دايك أنه يكن احتراما كبيرا للطريقة التي تعامل بها جاكبو وعائلته مع الوضع، متوقعا أن يكون المهاجم في كامل تركيزه خلال مباراة صباح يوم الاثنين أمام المغرب في دور 32.

وقال: "الأهم هو أن نسأله: ماذا تحتاج؟ إنها أخبار مؤلمة للغاية وتذكرنا بأن كرة القدم تأتي في المرتبة الثانية، فهناك أمور أهم كثيرا في الحياة".

وأضاف: "الأمر محزن للغاية، لكن كودي يتعامل معه، إنه ناضج جدا، وسلوكه يعكس شخصية قوية، ولدي احترام كبير لما يمر به هو وعائلته وكيفية تعاملهم معه، مهما كان قاسيا".

ولم يدل جاكبو بأي تصريح حتى الآن، لكن من المتوقع أن يشارك في مباراة المغرب.

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