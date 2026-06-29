تشكيل هولندا والمغرب المتوقع في موقعة دور الـ 32 بكأس العالم 2026

تتوجه الأنظار نحو مباراة منتخب المغرب أمام منافسه هولندا، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 على ملعب مدينة مونتيري المكسيكية.

ويدخل المنتخب المغربي المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة رحلته التاريخية في البطولة مستندًا إلى الأداء المميز الذي قدمه خلال دور المجموعات.

ويسعى منتخب هولندا لتأكيد قوته الهجومية وخبراته الكبيرة في الأدوار الإقصائية من أجل حجز مقعده في الدور التالي.

موعد مباراة المغرب ضد هولندا

ويواجه منتخب المغرب منافسه هولندا اليوم في تمام الساعة الرابعة صباح غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 1 الناقل الحصري للبطولة في مصر والشرق الأوسط.

تشكيل منتخب هولندا المتوقع

حراسة المرمى: بارت فيربروجن

الدفاع: دينزل دومفريس - فان دايك- دين هويس - ميكي فان دي فين.

الوسط: ريان جرافنبرش - فرينكي دي يونج - تيجاني ريندرز.

الهجوم: دونييل مالين - بريان بروبي - كودي جاكبو.



تشكيل منتخب المغرب المتوقع

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي - شادي رياض - عيسى ديوب - نصير مزراوي.

الوسط: أيوب بوعدي - نيل العيناوي - براهيم دياز.

الهجوم: سفيان رحيمي - إلياس أخوماش- يوسف النصيري.