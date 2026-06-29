قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 لاعبين فقط.. أوستاكيو أحدث المنضمين لقائمة الأهداف القاتلة في كأس العالم
غارات باكستانية على شرق أفغانستان تسفر عن مقتل العشرات
4 شهداء و8 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية بغزة
عازر ردا على انتقادات النواب لتعديلات قانون ضريبة الدخل: الحكومة ملتزمة بالدستور
الخارجية السعودية: ندين التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية
وزير الكهرباء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون لإحلال العدادات التقليدية بأخرى ذكية
4800 حادثة.. زيادة الهجمات الإلكترونية الإيرانية على إسرائيل خلال 2026
الوزراء عن وضع الكهرباء قبل وبعد "30 يونيو": من العجز للتوسع في الطاقة المتجددة
رابط الاستعلام عن نتائج تظلمات وظائف هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة النقل 2026
على طريقة الزمالك.. طائرة خاصة تنقل درع الدوري في ختام بطولة تنزانيا غدا| صور
مصر وسويسرا توقعان اتفاقية منحة لدعم إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
الجبهة الوطنية يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى 30 يونيو: أعادت للدولة هويتها وصانت مؤسساتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل هولندا والمغرب المتوقع في موقعة دور الـ 32 بكأس العالم 2026

منتخب هولندا
منتخب هولندا
عبدالله هشام

تتوجه الأنظار نحو مباراة منتخب المغرب أمام منافسه هولندا، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 على ملعب مدينة مونتيري المكسيكية.

ويدخل المنتخب المغربي المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة رحلته التاريخية في البطولة مستندًا إلى الأداء المميز الذي قدمه خلال دور المجموعات.

ويسعى منتخب هولندا لتأكيد قوته الهجومية وخبراته الكبيرة في الأدوار الإقصائية من أجل حجز مقعده في الدور التالي.

موعد مباراة المغرب ضد هولندا 

ويواجه منتخب المغرب منافسه هولندا اليوم في تمام الساعة الرابعة صباح غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 1 الناقل الحصري للبطولة في مصر والشرق الأوسط.

تشكيل منتخب هولندا المتوقع

حراسة المرمى: بارت فيربروجن

الدفاع: دينزل دومفريس - فان دايك- دين هويس - ميكي فان دي فين.

الوسط: ريان جرافنبرش - فرينكي دي يونج - تيجاني ريندرز.

الهجوم: دونييل مالين - بريان بروبي - كودي جاكبو.


تشكيل منتخب المغرب المتوقع

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي - شادي رياض - عيسى ديوب - نصير مزراوي.

الوسط: أيوب بوعدي - نيل العيناوي - براهيم دياز.

الهجوم: سفيان رحيمي - إلياس أخوماش- يوسف النصيري.

منتخب المغرب كأس العالم 2026 هولندا المغرب ضد هولندا المغرب وهولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية اليوم الأثنين

بكام الريال السعودي؟.. أسعار العملات العربية اليوم الاثنين

اسعار البنزين اليوم

رسمياً.. سعر بنزين 92 و 95 اليوم الاثنين

حالة الطقس لمدة اسبوع

موجة حارة ورطوبة مرتفعة.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

بالصور

تناول هذا الجزء من المشمش يسبب الوفاة.. اعرف السبب

المشمش
المشمش
المشمش

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد