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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عفاف مصطفى تهاجم مدحت تيخا: أتبرأ من كلمة زميل

عفاف مصطفي
عفاف مصطفي
يمنى عبد الظاهر

شنّت الفنانة عفاف مصطفى هجومًا حادًا على الفنان مدحت تيخا، بسبب أزمته مع المنتج عوض ماهر، على خلفية حصول الأخير على حكم بالحبس لمدة 6 أشهر

وكتبت عفاف مصطفى عبر حسابها على «فيسبوك»: «أتبرأ من أنطق بكلمة زميل لأنك لا تستحقها»، منتقدة ما وصفته بتصرفات غير محسوبة، ومتهمّة تيخا بالإساءة إلى أشخاص سبق أن ساندوه في مشواره الفني.

وأشادت عفاف بالمنتج عوض ماهر، مؤكدة أنه كان من أوائل الداعمين لمدحت تيخا في بداياته، وأنه ساعده في الحصول على فرص عمل، مشيرة إلى أنه كان يحصل على مستحقاته المالية عن أعماله. 

وأضافت أن الأزمة تتعلق بالدفعة الأخيرة من مستحقات أحد الأعمال، منتقدة لجوء تيخا إلى الإجراءات القانونية ضد المنتج، قائلة: «عايز تحبسه وتشوه تاريخه.. عيب عليك»، كما اتهمته بتكرار مهاجمة منتجين ومخرجين سبق أن ساعدوه.

واختتمت عفاف مصطفى رسالتها بعبارات غاضبة، قائلة: «كرهتك لأني أراك شر يتحرك بين الناس»، داعية إلى الابتعاد عن الأشخاص المحترمين، ومختتمة: «اللهم اكفنا وإكفي الناس شرك». 

وفي المقابل، رد مدحت تيخا على هجوم عفاف مصطفى، مؤكدًا أنه لا يعرفها، وقال في تصريحات صحفية: «أنا أصلا معرفش عفاف مصطفى ومشوفتش لها عمل»، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بحكم قضائي، وأنه سيخرج لتوضيح موقفه لجمهوره. 


الفنانة عفاف مصطفى الفنان مدحت تيخا المنتج عوض ماهر عفاف مصطفي خلاف عفاف مصطفي

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