عفاف مصطفى: حذف مشاهد لي من حكاية نرجس أصابني بالإحباط

كشف الفنانة عفاف مصطفي خلال حلوها ضيفة علي برنامج ورقة بيضا، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل"حكاية نرجس".

وقالت عفاف مصطفي: حكاية نرجس" من أكثر

التجارب التي أصابتني

بالإحباط بسبب حذف عدد

كبير من مشاهدي .

وتابعت عفاف مصطفي: كنت طالعة شريرة، لكن المخرج كان عايز يطلعني طيبة، فاتشالت كل مشاهد الشر بتاعتي، وظهرت بشكل

عادي مش مؤثر مع الناس.

أبطال مسلسل حكاية نرجس

شارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الإنجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.