أحمد زاهر رفقة ظافر العابدين في أحدث ظهور

شارك الفنان أحمد زاهر، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألق احمد زاهر في الظهور رفقة الفنان التونسي ظافر العابدين ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من الجمهور.

آخر أعمال أحمد زاهر

وحل الفنان أحمد زاهر ضيف علي الحلقة الأخيرة من مسلسل"الست موناليزا" من بطولة مي عمر.

وظهر الفنان أحمد زاهر في دور وكيل النيابة، ضمن محاكمة موناليزا، داخل الأحداث.

ويضم مسلسل الست موناليزا نخبة من كبار النجوم، ومن أبرزهم مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، سماء إبراهيم، سوسن بدر، مريم الجندي، محمد محمود، إنجي المقدم، محمود العزب، مصطفى عماد، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.