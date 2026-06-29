الاتحاد التشيكي ينفصل بالتراضي عن المدرب كوبيك

أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم اليوم الاثنين عن إنهاء تعاقده مع مدرب المنتخب الوطني، ميروسلاف كوبيك، بالتراضي عقب خروج المنتخب من الدور الأول لكأس العالم FIFA 2026™

وقاد كوبيك، البالغ من العمر 74 عاماً، المنتخب التشيكي إلى التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 20 عاماً، بعد فوزه بركلات الترجيح على أيرلندا والدنمارك في الملحق الذي أقيم في مارس

لكن المنتخب التشيكي لم يقدم أداءً مُرضياً في البطولة التي استضافتها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، حيث حصد نقطة واحدة فقط بتعادله 1-1 مع جنوب إفريقيا، وخسر أمام كوريا الجنوبية والمكسيك في المجموعة الأولى.

وقال رئيس الاتحاد التشيكي لكرة القدم، ديفيد تروندا، في بيان: "اتفقنا مع المدرب ميروسلاف كوبيك على إنهاء تعاوننا".