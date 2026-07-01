طارق الغنام يعلن رحيله عن فريق كرة السلة بالنادي الأهلي

أعلن طارق الغنام، المدير الإداري السابق لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي، رحيله عن منصبه بعد سبع سنوات قضاها داخل الجهاز الإداري للفريق، مؤكدًا أن تجربته كانت من أهم المحطات في مسيرته الرياضية والإدارية.

وكتب الغنام، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أنه بدأ رحلته داخل النادي الأهلي لاعبًا قبل أن يتشرف بخدمته إداريًا، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت العديد من التحديات والنجاحات والبطولات التي تحققت بفضل العمل الجماعي وروح الفريق.

ووجّه الغنام الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاع النشاط الرياضي، وجميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، مؤكدًا أن كل إنجاز تحقق كان ثمرة تعاون وإخلاص الجميع.

كما خصّ بالشكر الإدارات المختلفة داخل النادي، مشيدًا بما وصفه بالاحترافية والتعاون والدعم المستمر، مؤكدًا أن الأهلي يمثل منظومة متكاملة، وأن سر استمراره في القمة هو تكاتف جميع الإدارات والعمل بروح الفريق الواحد.

ولم يغفل الغنام توجيه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي، التي وصفها بأنها السند الحقيقي للفريق في مختلف الظروف، مقدمًا اعتذاره عن أي تقصير غير مقصود خلال فترة عمله، ومؤكدًا أن دعم الجماهير كان دائمًا الدافع لتحقيق المزيد من النجاحات.

وأكد المدير الإداري السابق أن رحيله عن منصبه لا يعني مغادرة النادي، قائلاً: "أغادر موقعي اليوم، لكنني لا أغادر الأهلي أبدًا"، مشددًا على أنه سيظل دائمًا تحت أمر النادي وجاهزًا لخدمته في أي وقت وبأي دور، تقديرًا لما منحه له الأهلي طوال مسيرته كلاعب وإداري.

واختتم الغنام رسالته بالتأكيد على أن الابتعاد عن كرة السلة ليس قرارًا سهلًا، باعتبارها شغفه وحياته، لكنه يرى أن لكل مرحلة حكمتها، معربًا عن تطلعه لخوض تحدٍ جديد يستثمر فيه الخبرات التي اكتسبها خلال السنوات الماضية، ومتمنيًا أن يحقق نجاحات جديدة تضاف إلى مسيرته، معربًا عن أمله في أن تكون عودته إلى كرة السلة قريبة.