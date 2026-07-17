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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: الحملة الموجهة ضد سيد عبدالحفيظ لن تؤتي بثمارها.. الأهلي متمسك بسقف الرواتب

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك حملة واضحة يقودها البعض ضد سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة بالنادي الأهلي مؤخرًا، بسبب إصراره على تطبيق سقف الرواتب في التعاقدات الجديدة أو التجديدات الخاصة للاعبين.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: هذه الحملة لن تؤثر مطلقًا على قرار مسئولي الأهلي بشأن سقف الرواتب والعقود، ومهما كان حجم الهجوم قويًا ضد عبدالحفيظ ومسئولي النادي فلن يتم التراجع مطلقًا عن قرار إدارة الكرة.

وأضاف: الحملة التي يقودها البعض ضد النادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ لن تؤتي بثمارها، والدليل على ذلك هو رحيل محمود حسن تريزيجيه بسبب الالتزام بسقف الرواتب الجديد.

وأشار إلى أن النادي متمسك بكل قراراته الأخيرة في ملف التعاقدات والرواتب.

سيد عبدالحفيظ الأهلي حسن تريزيجيه رحيل محمود حسن تريزيجيه والمشرف على الكرة

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