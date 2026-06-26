أمير هشام: عبد الحفيظ يحاول إقناع بوجلبان بتولي إدارة الاسكاوتنج وصعوبة في الاتفاق

كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود اتصالات مستمرة بين النادي الأهلي، ممثلًا في سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، والتونسي أنيس بوجلبان، من أجل تولي مسؤولية إدارة ملف الاسكاوتنج داخل القلعة الحمراء.

وأوضح هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية، أن هناك قناعة كبيرة داخل الأهلي بإمكانيات بوجلبان وقدرته على إدارة هذا الملف بشكل مميز، خاصة في ظل خبراته ومعرفته باللاعبين والأسواق الإفريقية.

وأضاف أمير هشام أن هناك اتفاقًا مبدئيًا كان يشير إلى تواجد أنيس بوجلبان بالفعل ضمن منظومة الأهلي، إلا أن بعض التغييرات الخاصة بالمنتخبات التونسية جعلت موقفه أكثر تعقيدًا، خاصةً مع منحه الأولوية للعمل داخل بلاده.

وأشار إلى أن عبد الحفيظ يحاول إقناع بوجلبان بتولي المنصب، ولكن الموقف الحالي يشهد صعوبة كبيرة في توليه منصب إدارة الاسكاوتنج بالأهلي، رغم أن الأمر ما زال واردًا، ولكن بنسبة ضعيفة للغاية في ظل الظروف الحالية.