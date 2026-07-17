Post Malone وتوم كروز ونجوم العالم في حفل ختام كأس العالم 2026

يشهد نهائي كأس العالم 2026 أجواء استثنائية قبل انطلاق المباراة، حيث يشارك عدد من النجوم العالميين في حفل ختامي يجمع بين الموسيقى وكرة القدم على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن قائمة النجوم المشاركين في الحفل، الذي يقام قبل 90 دقيقة من بداية النهائي، احتفالًا برحلة المنتخبات الـ48 التي شاركت في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتصدر النجم الأمريكي Post Malone قائمة المشاركين في الحفل الغنائي، إلى جانب ظهور خاص للنجم العالمي توم كروز، ومشاركة صانع المحتوى الشهير IShowSpeed، الذي ارتبط اسمه بتغطية عدد من مباريات البطولة. كما يضم الحفل عروضًا لعدد من النجوم العالميين، من بينهم المغنية الإيطالية Laura Pausini، ونجمة فرقة Pussycat Dolls الحاصلة على جائزة توني Nicole Scherzinger، بالإضافة إلى النجم البريطاني Robbie Williams.

وتقدم النجمة Jennifer Hudson، الحاصلة على جوائز الإيمي والغرامي والأوسكار والتوني، النشيد الوطني الأمريكي قبل انطلاق المباراة النهائية.

نهائي كأس العالم 2026

ويشهد نهائي كأس العالم 2026 حدثًا جديدًا في تاريخ البطولة، حيث يقام لأول مرة عرض فني خلال فترة استراحة الشوط الأول من المباراة النهائية، في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة ترفيهية مختلفة للجماهير.

ويتولى إنتاج الحفل استوديو Balich Wonder Studio بقيادة ماركو باليتش، الذي سبق له الإشراف على حفلي افتتاح وختام كأس العالم قطر 2022، وسط استعدادات لتقديم عرض يجمع بين أجواء المونديال والعروض العالمية.