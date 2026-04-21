مسلح يقتــل كندية ويصيب آخرين بجروح في المكسيك

أفادت السلطات المكسيكية أن رجلا أطلق النار على ​امرأة كندية مما أدى إلى مقتلها وإصابة ‌عدة أشخاص آخرين قبل أن ينتحر الاثنين في أهرامات تيوتيهواكان، وهي موقع سياحي وأثري شهير يقع ​خارج العاصمة مكسيكو سيتي.





وأظهرت لقطات لوسائل ​إعلام محلية مسلحا يطلق النار من أعلى ⁠أحد الأهرامات. ولم تتوفر تفاصيل إضافية





وتنسق السلطات التحقيق في المنطقة الأثرية، التي وصفتها السلطات المحلية بأنها "هادئة وتحت السيطرة" عقب الحادث.

وقالت الرئيسة كلوديا شينباوم ‌في ⁠منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنها على اتصال بالسفارة الكندية. ولم ترد وزارة الخارجية الكندية بعد على طلب للتعليق.





وكتبت شينباوم على موقع إكس "ما حدث اليوم في تيوتيهواكان ⁠يؤلمنا بشدة. أتقدم بأحر التعازي للمتضررين وعائلاتهم".





تقع أهرامات تيوتيهواكان في ولاية مكسيكو، بالقرب من مكسيكو سيتي. وقال وزير الأمن في ولاية مكسيكو للصحفيين بأن من بين المصابين مواطنين كولومبيين اثنين ومواطنا كنديا وآخر روسيا.



