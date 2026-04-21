ترامب عن إيران: سيشاركون في المفاوضات أو سيواجهون المشاكل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع مذيع الراديو جون فريدريكس: "سوف يشاركون في المفاوضات. وإذا لم يحدث ذلك، فسوف يواجهون مشاكل لم تكن لديهم من قبل".

وأضاف ترامب: "آمل أن يبرموا صفقة عادلة، ويعيدوا بناء البلاد. ولكن عندما يحدث ذلك، لن يكون لديهم سلاح نووي، ولن نسمح بذلك".

و قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، صرح في 20 أبريل بأن طهران لن تخوض المفاوضات إذا واصلت واشنطن تهديد الجمهورية الإسلامية. وأضاف أن بلاده "مستعدة لإظهار توازن قوى جديد في ساحة المعركة"، وأن الاستعداد لذلك "يجري خلال الأسبوعين الماضيين" حسب قوله.