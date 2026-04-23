محمد طارق: لاعبو فريق سلة الزمالك كانوا رجالة رغم الظروف الصعبة

أكد محمد طارق، عضو مجلس إدارة الزمالك، سعادته الغامرة بنجاح فريق السلة بالنادي في تحقيق لقب كأس مصر وإسعاد جماهير الفارس الأبيض.

وقال محمد طارق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نحاول مساعدة الفريق قدر الإمكان، وأنا سعيد أن فريق السلة فرّح جمهور الزمالك وهم يستاهلوا كل حاجة كويسة وهم تعبوا طول الموسم».

واعترف محمد طارق بوجود ظروف صعبة مرّت بفريق السلة مثل سائر الفرق الرياضية بالنادي، قائلًا: «كان في ظروف صعبة كتيرة، ولكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وأسعدوا جمهور الزمالك».

وأكد طارق أن عمر هشام، قائد فريق السلة بالنادي، من أفضل كباتن الفريق التي تعامل معها، مشيرًا إلى أنه شخص مثقف وقادر على تحمل المسؤولية.

ووجه طارق الشكر لجمهور الزمالك قائلًا: «أنا بشكر جمهور الزمالك وأتمنى أكون دائمًا عند حسن ظن الجمهور وأتمنى علطول في إنجازات وأفراح لنادي الزمالك».