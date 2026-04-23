أضا: بعد انفراد الماتش.. اختيار الغازي حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن برنامج " الماتش " قد انفرد خلال حلقة يوم الأثنين بخبر تعيين الحكم محمد الغازي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن مرحلة التتويج من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح أضا، خلال تقديمه البرنامج عبر قناة «صدى البلد»، أن ما تم طرحه في الحلقة التي أذيعت يوم الاثنين الماضي بشأن اختيار حكم اللقاء، عن طريق الناقد الرياضي محمد مهدي تم تأكيده لاحقًا من جانب لجنة الحكام باتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس دقة المعلومات التي تم عرضها.

واختتم أضا تصريحاته بتوجيه تمنياته بالتوفيق للحكم محمد الغازي في إدارة المباراة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز، معربًا عن أمله في خروج اللقاء بصورة تحكيمية مميزة تليق بأهمية المواجهة في مرحلة حسم الدوري.