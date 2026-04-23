تمهيدًا لتولي القيادة الفنية.. لحظة وصول "كيروش" إلى العاصمة الغانية

شارك الإعلامي أمير هشام، لقطات للحظة وصول المدرب البرتغالي "كيروش" إلى العاصمة الغانية أكرا تمهيدًا لتولي القيادة الفنية لمنتخب البلاك ستارز.

وأعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، تعاقده مع ⁠البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب المنتخب الأول في كأس العالم 2026.

وبذلك سيكون المونديال القادم هو الخامس على التوالي في مسيرة المدرب البرتغالي البالغ من العمر 73 عاماً.

ودرب كيروش المنتخب البرتغالي في كأس العالم عام 2010 ثم قاد المنتخب الإيراني في ثلاث بطولات على التوالي، انطلاقاً من مونديال 2014 ثم كأس العالم 2018 قبل أن يكون حاضراً مع إيران في كأس العالم عام 2022.