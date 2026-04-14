كارلوس كيروش مدربا لمنتخب غانا في كأس العالم.. تفاصيل

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، تعاقده مع ⁠البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب المنتخب الأول في كأس العالم 2026.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كارلوس كيروش مدربا لمنتخب غانا في كأس العالم".

وبذلك سيكون المونديال القادم هو الخامس على التوالي في مسيرة المدرب البرتغالي البالغ من العمر 73 عاماً.

ودرب كيروش المنتخب البرتغالي في كأس العالم عام 2010 ثم قاد المنتخب الإيراني في ثلاث بطولات على التوالي، انطلاقاً من مونديال 2014 ثم كأس العالم 2018 قبل أن يكون حاضراً مع إيران في كأس العالم عام 2022.