محافظ المنوفية يعتمد الجدول الزمني لامتحانات الإعدادية وصفوف النقل

اعتمد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (دور مايو) وكذا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026 لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية والشهادة الاعدادية العامة والمهنية ، وذلك خلال الفترة من 16 مايو حتى 11 يونيو 2026 للدور الأول دور مايو أما الدور الثاني فتبدأ من 25 يوليو حتي 6 أغسطس ، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني .

من جانبه أوضح هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ان المواعيد المقررة لجداول امتحانات المرحلة الابتدائية تبدأ في الفترة من 16- 20 مايو 2026 ، وفيما يخص المرحلة الإعدادية ستبدأ في الفترة من 16مايو –11 يونيو 2026 ، وفى الفترة من 16 -21 مايو 2026 للصف الأول والثانى الثانوى العام .

شدد محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة فضلا عن تجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.