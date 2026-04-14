لرغبته في الزواج من أخري.. ضبط زوج سيدة ألقت نفسها من الطابق السادس في المنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي زوج بمدينة قويسنا بعد قيام زوجته بالقاء نفسها من الطابق السادس لسؤاله في الواقعة حيث اتهمت أسرة الزوجة الزوج بالتسبب في إصابة نجلتهم بحالة نفسية سيئة.

وأكدت أسرتها أن ابنتهم تبلغ من العمر ٣٥ عاما وأصيبت بحالة نفسية سيئة بعد قيام زوجها باخبارها برغبته في الزواج عليها ما أدي إلي سوء حالتها النفسية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد نبيل مسلم مأمور مركز قويسنا بمصرع سيدة أثر سقوطها من الطابق السادس بمدينة قويسنا.

وبالانتقال تبين سقوط السيدة “ ف. ج” 35 سنة أثر سقوطها من الطابق السادس بمساكن مدينة قويسنا.

وتبين أن السيدة تعاني من حالة نفسية سيئة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.