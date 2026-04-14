محافظ المنوفية يفاجئ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمجلس الطبي العام

فاجأ صباح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مقر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فرع المنوفية بشبين الكوم ، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع والتأكد من تقديم الخدمة بصورة لائقة.

وتفقد محافظ المنوفية أقسام ومكاتب العمل المختلفة داخل المبنى، واطلع على آليات تقديم الخدمة ، واستفسر عن خطة توزيع المهام والخدمات المقدمة للمواطنين ، موجهاً بحسن معاملة المترددين وتيسير الإجراءات وتقديم الدعم اللازم والتيسيرات ورفع كفاءة الأداء وتذليل أية معوقات قد تواجه المواطنين، فضلاً عن المتابعة الدورية لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بأبناء المحافظة.

كما فاجأ المحافظ مقر المجلس الطبي العام التابع لمديرية الشئون الصحية ، للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات ، واستمع لشرح مفصل عن نوعية الخدمات المقدمة ، حيث تفقد غرف الكشف ، الاشعة ، الرمد ، الارشيف ، الخزينة ، المكاتب الادارية ، موجهاً بضرورة الارتقاء بمنظومة العمل داخل المجلس الطبي، وتبسيط الإجراءات، وتقليل فترات الانتظار، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة في تقديم الخدمة الطبية.

وأشار محافظ المنوفية أن الجولات المفاجئة مستمرة بشكل دوري بكافة القطاعات الخدمية، خاصة ما يمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مؤكداً أن جودة الخدمة والانضباط في الأداء هما المعيار الحقيقي لتقييم العمل التنفيذي.