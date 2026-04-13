بعد مرور مفاجئ لوكيل صحة المنوفية.. إجراءات حاسمة ضد العاملين بمستشفي منوف

تفقد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مستشفى منوف العام، في زيارة مفاجئة، لمتابعة مستوى الرعاية المقدمة، وقد رافقه خلال الجولة الدكتور محمد سلامة مدير إدارة العلاجي. ​

وتفقد وكيل الوزارة كافة أقسام المستشفى (الكلى الصناعي، الحضانات، القلب والعناية المركزة). وخلال التفقد، اتخذ وكيل الوزارة قرارات حازمة نتيجة رصده لقصور في الأداء، شملت:

وقرر الدكتور عمرو مصطفى إحالة رئيسة التمريض للتحقيق العاجل، مرجعاً ذلك إلى رصد ضعف واضح في الإشراف التمريضي العام بمختلف الأقسام ، نظراً لغياب رئيسة التمريض ووكيلتيها تماماً أثناء المرور المفاجئ، بالإضافة إلى رصد عجز حاد في عدد أفراد التمريض بقسم الاستقبال، وهو ما تجلى بوضوح في عدم كفاية الأطقم التمريضية للتعامل مع ضغط الحالات الناتج عن الحادث، مما اعتبره "تقصيراً غير مقبول" في توفير الرعاية التمريضية اللازمة للمرضى والمصابين في وقت الذروة.

كما قرر ​إحالة المعاون والمدير المالي والإداري للتحقيق بسبب تدني مستوى النظافة وضعف الإشراف الأمني وتكدس الحالات في الاستقبال .

وكذا ​تحويل المتغيبين عن العمل للتحقيق لضمان الانضباط داخل المنظومة الصحية، موجها بإنهاء التكدس في قسم الاستقبال فوراً.

وفي ​جولة بمستشفى “صدر منوف”، أثنى الدكتور عمرو مصطفى على الأداء المتميز للأطباء في المستشفى ، حيث تفقد سير العمل بمشروع "جراحة القلب والصدر" الجديد.

ووجّه بسرعة إنهاء إجراءات نقل التكييف المركزى في دفعة لمشروعات القلب تمهيداً لافتتاح هذا القسم النوعي الذي سيمثل نقلة طبية لأهالي المحافظة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود خلال جولته :"إن صحة المواطن وسلامته خط أحمر لا يقبل التهاون، وتواجدنا الميداني ليس فقط لمتابعة الحوادث الطارئة، بل لضمان تقديم خدمة طبية تليق بأهالي المنوفية على مدار الساعة، وخاصة في أيام العطلات.

وأضاف: لن نسمح بأي تقصير إداري أو تدني في مستوى النظافة، وسنكافئ المتميزين كما نحاسب المقصرين، فهدفنا هو تحويل هذه التحديات إلى طفرة ملموسة في جودة الرعاية الصحية."