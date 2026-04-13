سكرتير عام المنوفية يتفقد شوارع وحدائق الشهداء للاطمئنان على الحالة العامة

أجرى اليوم المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية جولة ميدانية شملت المرور على عدد من القطاعات الخدمية بنطاق مركز ومدينة الشهداء ، رافقه محمد الزرقاني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

تابع النمر الحالة العامة ومستوي النظافة بشوارع بورسعيد والنصر ومدخل المدينة وحديقة الطفل وممشي المواطنين ، كما تفقد موقف سيارات الشهداء العمومي للتأكد من تنفيذ كافة التعليمات بشأن الالتزام بالتسعيرة المقررة وعدم السماح بخروج أي سيارة من الموقف بدون استيكر موضح به التسعيرة منعاً لإستغلال المواطنين.

كما تم المرور على مصنع تدوير القمامة لمتابعة انتظام سير العمل للمساهمة في الارتقاء بمنظومة المخلفات وتحسين البيئة ، إلى جانب تفقد مقر الحملة الميكانيكية للتأكد من جاهزية المعدات والمركبات لدعم منظومة النظافة.