بعد 4 أيام بحث.. انتشال جثمان غريق المنوفية في مياه العريش

تمكنت قوات الإنقاذ في محافظة شمال سيناء من انتشال جثمان الطالب عمر زوبع طالب الفرقة الأولى كلية الصيدلة جامعة سيناء عقب غرقه الجمعة الماضي في مياه شاطي الريسة شمال العريش.

جاء ذلك في اليوم الرابع من عمليات البحث داخل مياه شاطي العريش.

وسادت حالة من الارتياح بين أهالي أسرة الطالب حيث تم نقل الجثمان إلي مستشفي العريش ومنها سيتم نقله إلي مسقط رأسه بقرية طليا بمركز أشمون في محافظة المنوفية وذلك لدفنه في مقابر الأسرة بالقرية.

وتسود حالة من الحزن بين أهالي قرية طليا بمركز أشمون في محافظة المنوفية بعد غرق شاب في كلية الصيدلة جامعة سيناء.

عمر زوبع طالب في الفرقة الأولي بكلية الصيدلة جامعة سيناء خرج مع اصدقاءه الجمعة الماضية للسباحة في مياه شاطي الريسة شمال العريش ولكن جرفه التيار مع آخرين وتم إنقاذ اصدقاءه بينما لقي مصرعه غريقا.

وجرت عمليات البحث بمساعدة الأهالي والصيادين قبل أن تستغيث أسرته بالمسئولين للبحث عن جثمان نجلهم .

وتم انتشال الجثمان في اليوم الرابع من عمليات البحث داخل مياه شاطي العريش.