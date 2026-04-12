أهالي المنوفية يستغيثون لانتشال جثمان طالب صيدلي غرق في بحر الريسة بالعريش

تسود حالة من الحزن بين أهالي قرية طليا بمركز أشمون في محافظة المنوفية بعد غرق شاب في كلية الصيدلة جامعة سيناء.

عمر زوبع طالب في الفرقة الأولي بكلية الصيدلة جامعة سيناء خرج مع اصدقاءه الجمعة الماضية للسباحة في مياه شاطي الريسة شمال العريش ولكن جرفه التيار مع آخرين وتم إنقاذ اصدقاءه بينما لم يتم انتشال الجثمان حتي الآن.

3 أيام تبحث أسرته عنه باجتهادات شخصية بمساعدة أهل العريش دون وجود معدات من المحافظة للبحث عن الجثمان كما أكد خال المتوفي.

وأضاف خال المتوفي، أنهم يحتاجون الي معدات ورجال إنقاذ لاخراج نجلهم من المياه، فهناك غياب للإمكانيات ولا توجد آليات كافية للبحث، ولا أدوات إنقاذ، ولا حتى شباك تساعد في الوصول إليه.

وتابع أن والدته تجلس على شاطي العريش تنتظر جثمان ابنها ولكن دون نتيجة لعدم وجود أي وسائل لاستخراج الجثمان.

وطالب خال الطالب المسئولين، بدعمهم لتكثيف فرق الإنقاذ لخروج ابنهم من ظلمات البحر