ضبط 5 طن مشروبات كحولية مجهولة المصدر داخل مخزن في قويسنا بالمنوفية| صور

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية والادارات التابعة لها حملاتها التموينية المكثفة علي مراكز المحافظة.

أسفرت الحملات عن تحرير 113 محضر تمويني علي عدد من المخابز وعدم إعلان عن الأسعار.

و تمكنت إدارة تموين قويسنا بإشراف مصطفى عمار وكيل المديرية، وبالاشتراك مع وحدة مباحث المركز، تم ضبط مخزن غير مرخص بداخله كميات كبيرة من المشروبات الروحية والكحولية والخمور المستوردة تُقدر بـ ٥٠٠٠ لتر (٥ طن)، جميعها مجهولة المصدر وغير مرخص بالاتجار فيها ببندر قويسنا.

وتم ضبط ٨ شكاير دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في إدارة تموين اشمون وتحرير ٢ محضر استيلاء بإجمالي ٦ شكاير.

وفي إدارة تموين منوف تم ضبط ٢١ كجم سردين مجهول المصدر، ضبط ١٨ صندوق رنجة (٩٠ كجم)، ضبط ٣ كجم فسيخ + ٣.٥ كجم أسماك مملحة غير صالحة، ضبط ٣١ كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة

وفي إدارة تموين السادات تم ضبط ٤٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم (زنة ٥٠ كجم) قبل بيعها بالسوق السوداء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق بكل حزم واستقبال شكاوى المواطنين من خلال البوابة الإلكترونية لمديرية التموين بالمنوفية.

