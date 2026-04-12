إحالة مسئول قسم الحدائق بالمنوفية للتحقيق لتدني مستوي النظافة بحديقة تحيا مصر

أجرى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة شبين الكوم لتفقد عدد من الميادين والحدائق والمتنزهات للوقوف علي الجاهزية الكاملة لاستقبال جموع المواطنين في أعياد الربيع وشم النسيم.

ورافق المحافظ خلال الجولة، محمد موسي نائب المحافظ ، وسيد شعبان رئيس حي غرب ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي.

و تفقد محافظ المنوفية حديقة تحيا مصر وميدان الإسعاف بحي غرب ومدخل شبين الكوم الجديد بحي شرق للإطمئنان علي الحالة العامة ومستوي النظافة وانتظام الخدمات وتذليل أي معوقات لاستقبال الزائريين بهدف إضفاء جو من السعادة والفرحة وخلق متنفس حضاري للأهالي والمساهمة في إظهار المحافظة بالمظهر اللائق خلال فترة الاحتفالات.

وخلال تفقده حديقة تحيا مصر ، قرر محافظ المنوفية إحالة مسئول قسم الحدائق بحي غرب للتحقيق لضعف الإشراف وتدني مستوي النظافة بالحديقة ، موجهاً بإعادة توزيع صناديق القمامة لضمان استغلالها الاستغلال الأمثل والإرتقاء بالمظهر العام.

وأثناء جولته ، لاحظ محافظ المنوفية وجود إشغالات بميدان شرف بحي غرب ، موجهاً رئيس الحي بضرورة رفع كافة أشكال الإشغالات المتواجدة علي الارصفة قائلاً " مافيش حاجة تتساب علي الرصيف " لتسهيل الحركة المرورية والارتقاء بمستوي الخدمات.

وشدد محافظ المنوفية علي جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة وتفعيل غرف العمليات بكافة الوحدات المحلية لتلقى أي شكاوى على مدار الساعة والتعامل الفوري معها، فضلاً عن متابعة أعمال النظافة والتجميل وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية أول بأول.