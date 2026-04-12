محافظ المنوفية يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد

زار اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مقر الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، رافقه نائبه محمد موسى الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، الدكتورة غادة حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، سعاد بيومي أمين عام الجامعة، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ هشام عمار مدير عام منطقة الوعظ بالمنوفية، سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، راغب بليغ مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.



وقدم محافظ المنوفية خالص التهاني القلبية للقس رأفت لوقا ممثل الطائفة الإنجيلية بالمنوفية وراعي الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم وبركة السبع ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط الإنجيليين من مواطني المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وخلال زيارته أكد المحافظ علي قوة ومتانة العلاقة التي تربط جموع المصريين والتي تعد تجسيدا حقيقيا للوحدة والإخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية متمنيا لجموع الشعب المصري دوام الأمن والرخاء.

من جانبه أبدى القس رأفت لوقا، سعادته لحرص محافظ المنوفية علي الحضور وتقديم التهنئة، معربا عن تقديره لحجم الود الذي يتلمسه خلال احتفالات العيد من مختلف طوائف الشعب، متمنيا دوام المحبة والسلام لمصرنا الحبيبة في ظل قيادتها الحكيمة.