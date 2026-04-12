محافظ المنوفية يناقش مقترحات تطوير الهوية البصرية القابلة للتنفيذ

عقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً لمناقشة عدد من مقترحات تطوير الهوية البصرية بنطاق المحافظة ، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، الدكتور علاء الحبشي بكلية الهندسة جامعة المنوفية ورئيس لجنة الهوية البصرية والطراز المعماري، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

حيث تناول الاجتماع ، الموقف الحالي لآليات تطوير الهوية البصرية وما تم تنفيذه على أرض الواقع وكذا عرض رؤية المحافظة والأهداف الاستراتيجية والدليل التنفيذي للهوية البصرية ، فضلا عن استعراض ملامح عدد من المقترحات والرؤى والأفكار القابلة للتنفيذ بالتعاون مع جامعة المنوفية والتي تساهم في بناء هوية بصرية متكاملة ومتناغمة مع هوية المحافظة تعكس تاريخها وتراثها الحضاري.

وخلال الاجتماع ، تم مناقشة عدة تصورات ومنها التصميمات الخاصة ببوابات مدخل شبين الكوم ، والمراكز والمدن وكذا توحيد أشكال الميادين والوجهات الحضارية للعمارات والأكشاك النموذجية والأرصفة وغيرها بما يحقق الشكل العام ويعكس الطابع الحضاري للمحافظة ، ووجه محافظ المنوفية بإعداد عرض شامل بكافة الرؤى القابلة للتنفيذ بالتنسيق مع جامعة المنوفية باعتبارها الذراع العلمي للمحافظة تميداً للبدء في تنفيذ آليات التطبيق وفق رؤية متكاملة تضمن الارتقاء بالشكل الحضاري للمحافظة.

هذا وأكد محافظ المنوفية على أن تطبيق الهوية البصرية يأتي في إطار رؤية الدولة نحو بناء بيئة حضارية متكاملة، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بالشكل الجمالي للمحافظة، كما أكد على أهمية التعاون والتنسيق التام بين أجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية والالتزام بالمعايير والاشتراطات الخاصة بشأن تطوير الهوية البصرية.