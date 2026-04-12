صحة المنوفية ترفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم

​أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية عن رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن ​خطة التأمين الطبي الشاملة ​تضمنت حزمة من الإجراءات المشددة لضمان تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الاحتفالات، وأبرزها:

​تفعيل غرف العمليات والطوارئ مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمديرية على مدار الساعة لربط البلاغات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ.

​دعم الطوارئ والاستقبال من خلال تكثيف تواجد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ، مع إلغاء الإجازات والراحات للأطقم الطبية والإدارية.

​الجاهزية اللوجستية و التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى مصل "التسمم الممباري" بجميع المستشفيات العامة والمركزية.

بالإضافة إلى ​الرقابة على الأغذية و إطلاق حملات تفتيشية موسعة على الأسواق ومنافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

​وفي هذا السياق،أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على التزام المديرية بتسخير كافة الإمكانيات لخدمة المواطنين، قائلاً: ​"نعمل وفق رؤية شاملة تستهدف ضمان سلامة المواطن المنوفي خلال أيام العيد؛ حيث تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوزيع السيارات في محيط الكنائس والمتنزهات العامة والحدائق. كما شددنا على مديري الإدارات الصحية بضرورة المرور الميداني المفاجئ للتأكد من انضباط العمل، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية المتميزة، مؤكدين أن جميع المنشآت الصحية في حالة تأهب تام للتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة."

​كما وجه وكيل الوزارة بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وتذليل أي عقبات تواجههم في الحصول على الخدمة،في إطار ​المتابعة والتقييم الميداني لكافة المنشآت الصحية مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، متمنياً لشعب محافظة المنوفية والمصريين جميعاً أعياداً سعيدة ومستقرة.