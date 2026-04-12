صحة المنوفية: توقيع الكشف الطبي بالمجان على 366 مواطنا بقرية طنوب بتلا

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بالاهتمام بالقطاع الصحي، ودعم القوافل والمبادرات الطبية، وتقديم أوجه الدعم اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

نظمت مستشفى تلا المركزي القافلة الطبية الخامسة ضمن مبادرة «قوافل الخير» بقرية طنوب لتقديم الدعم الطبي المتكامل للأسر الأولى بالرعاية ، أسفرت القافلة، التي شهدت إقبالاً كثيفاً منذ الساعات الأولى، عن نتائج ملموسة تعكس حجم الجهد المبذول، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمة لـ 366 مواطنًا في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى تحويل 30 حالة إلى مستشفى تلا المركزي لاستكمال الفحوصات وتجهيزهم لإجراء عمليات جراحية بالمجان.

حيث شملت القافلة العديد من التخصصات، من بينها (الباطنة، القلب، العظام، المسالك، النساء، الصدر، الجراحة، الأنف والأذن، الجلدية، التغذية، والأطفال)، بما يضمن تقديم خدمة طبية شاملة ومتكاملة.

ويأتي ذلك في إطار تكاتف الجهود التنفيذية والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتؤكد الجهات المنظمة استمرار تنظيم القوافل الطبية خلال الفترة المقبلة، حيث يجري الاستعداد لإطلاق القافلة السادسة قريبًا، استكمالًا لهذا النهج الذي يضع صحة المواطن على رأس أولويات العمل، مع التأكيد على وصول خدمات «قوافل الخير» إلى مختلف قرى ومراكز المحافظة.