محافظ المنوفية يناقش الإستعدادات النهائية لموسم حصاد وتوريد القمح ويوجه بتقديم الدعم اللازم للمزارعين

عقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية إجتماعاً لمناقشة وإستعراض خطط توريد القمح من المزارعين إستعداداً للموسم الزراعي الجديد لحصاد وتوريد محصول القمح لهذا العام 2026 بمختلف قرى ومراكز المحافظة باعتباره محصولاً استراتيجيا هاماً ، بحضور المهندس محمد عجور وكيل وزارة الزراعة ، المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، المهندس محمد خفاجي رئيس قطاع المنوفية للمطاحن .

حيث ناقش محافظ المنوفية دورة توريد الأقماح بداية من نقطة التجميع من المزارعين وصولاً لعملية التوريد بالصوامع وتحديد درجة الجودة والنقاوة وتحصيل المستحقات المالية ، وأوضح وكيل وزارة التموين أن إجمالي مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 14 موقع ما بين صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تصل الي 170 ألف طن ، فيما أضاف وكيل وزارة الزراعة إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت 130 ألف و 204 فدان و12 قيراط بنطاق المحافظة ، وسيتم بدء موسم التوريد اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 15 ابريل الجاري ويستمر حتي 15 أغسطس 2026 ، وسيتم توريد القمح درجة نقاوة 23.5 بسعر 2500 جنيه للأردب ، ودرجة نقاوة 23 بسعر 2450 جنيه للأردب ، ودرجة نقاوة 22.5 بسعر 2400 جنيه للأردب .

وخلال الإجتماع شدد محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعداد التام وجاهزية جميع الصوامع لموسم التوريد ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية واللوجيستية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول وتحقيق المستهدف ، موجهاً بتشكيل لجان بعضوية كل من ممثلي من مديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية لمتابعة كافة مصانع الأعلاف ومطاحن القطاع الخاص بنطاق مراكز ومدن المحافظة للتأكد من عدم وجود أقماح محلية بها وعدم إستخدمها في منتجاتهم ، مؤكداً علي ضرورة إحكام السيطرة على عمليات التوريد والمرور الميداني والمستمر بنطاق المحافظة وتطبيق كافة الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الدولة لتشجيع المزارعين وتحفيزهم على عمليات التوريد .

كما شدد محافظ المنوفية على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة ، وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة مع إعداد تقرير يومي بالكميات التي يتم توريدها، مؤكداً بأن الدولة تولى اهتماما بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم .