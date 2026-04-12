فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية يلقي بظلاله علي أسواق المال العربية بختام تعاملات اليوم
ترامب يحذر إيران من تصعيد خطير في مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات النووية
قاليباف: واشنطن لم تحظ بثقة الوفد الإيراني خلال مفاوضات إسلام أباد
ترامب: الإيرانيون لم يتركوا طاولة المفاوضات وسيعودون ويمنحوننا ما نريد
ترامب: إيران ستعود وتمنحنا كل ما نريد تحت ضغط الحصار الشامل
للمرة الثانية.. تجديد حبس نجل أحمد حسام ميدو لحيازته المخدرات
ترامب: الناتو يريد المساعدة في فتح مضيق هرمز للملاحة
بالأسماء.. وزيرة الثقافة تصدر حركة تعيينات جديدة لتطوير الأداء
45 ألف و 400 تذكرة.. زيادة عدد جماهير الزمالك أمام بلوزداد بـ الكونفيدرالية
وزير البترول: تسريع تنفيذ مجمع أسيوط لخفض أعباء استيراد السولار
بيان عاجل من الزمالك بشأن تذاكر الجمهور فى مباراة شباب بلوزداد بالكونفدرالية
سقوط “تمناية” في نيل المراغة.. النهر يبتلع جدة وحفيديها بـ سوهاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يناقش الإستعدادات النهائية لموسم حصاد وتوريد القمح ويوجه بتقديم الدعم اللازم للمزارعين

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية
مروة فاضل

عقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية إجتماعاً لمناقشة وإستعراض خطط توريد القمح من المزارعين إستعداداً للموسم الزراعي الجديد لحصاد وتوريد محصول القمح لهذا العام 2026 بمختلف قرى ومراكز المحافظة باعتباره محصولاً استراتيجيا هاماً ، بحضور المهندس محمد عجور وكيل وزارة الزراعة ، المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، المهندس محمد خفاجي رئيس قطاع المنوفية للمطاحن .

حيث ناقش محافظ المنوفية دورة توريد الأقماح بداية من نقطة التجميع من المزارعين وصولاً لعملية التوريد بالصوامع وتحديد درجة الجودة والنقاوة وتحصيل المستحقات المالية ، وأوضح وكيل وزارة التموين أن إجمالي مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 14 موقع ما بين صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تصل الي 170 ألف طن ، فيما أضاف وكيل وزارة الزراعة إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت 130 ألف و 204 فدان و12 قيراط بنطاق المحافظة ، وسيتم بدء موسم التوريد اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 15 ابريل الجاري ويستمر حتي 15 أغسطس 2026 ، وسيتم توريد القمح درجة نقاوة 23.5 بسعر 2500 جنيه للأردب ، ودرجة نقاوة 23 بسعر 2450 جنيه للأردب ، ودرجة نقاوة 22.5 بسعر 2400 جنيه للأردب .

وخلال الإجتماع  شدد محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعداد التام وجاهزية جميع الصوامع لموسم التوريد ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية واللوجيستية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول وتحقيق المستهدف ، موجهاً بتشكيل لجان بعضوية كل من ممثلي من مديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية لمتابعة كافة مصانع الأعلاف ومطاحن القطاع الخاص بنطاق مراكز ومدن المحافظة للتأكد من عدم وجود أقماح محلية بها وعدم إستخدمها في منتجاتهم ، مؤكداً علي ضرورة إحكام  السيطرة على عمليات التوريد والمرور الميداني والمستمر بنطاق المحافظة وتطبيق كافة الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الدولة لتشجيع المزارعين وتحفيزهم على عمليات التوريد .

كما شدد محافظ المنوفية على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة ، وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة مع إعداد تقرير يومي بالكميات التي يتم توريدها، مؤكداً بأن الدولة تولى اهتماما بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم .

محافظة المنوفية المنوفية اجتماع حصاد القمح موسم

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

صلاة الفجر قبل الشروق

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضر أم قضاء؟.. انتبه لـ10 حقائق

الدولار

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

ترشيحاتنا

مرسيدس E500 بتوقيع بورشه

قصة أيقونية تعود.. مرسيدس E500 بتوقيع بورشه

سيارة كوبرا رافال الكهربائية الجديدة

بمدى 450 كم .. كوبرا تكشف عن رافال الكهربائية

نصائح لقيادة آمنة على الطرق على السريعة

نصائح لقيادة آمنة على الطرق السريعة

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم
الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم
الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد