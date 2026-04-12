محافظ المنوفية يقدم التهنئة لنيافة الأنبا بنيامين والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.. صور

زار اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، رافقه نائبه محمد موسي ، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف علي قطاع شئون التعليم والطلاب ، الدكتورة غادة حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، سعاد بيومى أمين عام الجامعة ، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة ،الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف ، اللواء الدكتور ماجد عبد الظاهر وكيل وزارة الطب البيطري ، الشيخ هشام عمار مدير عام منطقة الوعظ بالمنوفية ، سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم ، الأستاذ راغب بليغ مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.

ووسط أجواء من الأمن والطمأنينة تعمها البهجة والسرور ، قدم محافظ المنوفية خالص التهاني القلبية لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد ، مؤكداً علي اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره ، مشيراً أن مصر ستظل دائماً نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام وموطناً للأمن والإستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

أعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التى تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة ، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الرائد في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع .