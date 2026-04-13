محافظ المنوفية يشهد احتفالية جمعية الأورمان بيوم اليتيم ويكرم الأطفال المتفوقين والأمهات المثاليات

شهد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية احتفالية جمعية الأورمان بيوم اليتيم، والتي تضمنت تكريم الأطفال الأيتام المتفوقين علمياً والأمهات المثاليات لهذا العام، وتقديم مساعدات للعرائس الأيتام، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، في إطار حرص المحافظة على مد يد العون والرعاية الشاملة وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة ، بحضور صبري عبد الحميد البقيري مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية ، العقيد حسني التميمي رئيس قطاع الإتصال الحكومي بشركة إستادات.

بدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الجمهوري ، وفي كلمته رحب محافظ المنوفية بالحضور مقدماً التهنئة لهم، معرباً عن سعادته بالتواجد بين أبنائه والاحتفال بهم ومشاركتهم فرحتهم، مؤكداً أن المشاركة في هذه المناسبة تمثل واجباً إنسانياً ورسالة مجتمعية، مشيراً إلى استمرار دعم كافة المبادرات المجتمعية التي تستهدف تحسين جودة الحياة لتلك الفئات، من خلال توفير مختلف الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التي تضمن لهم مستقبلاً أفضل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي أجواء من البهجة والسعادة وعرض الفقرات الفنية ، كرم محافظ المنوفية عدد (10) طلاب من الأطفال الأيتام المتفوقين علمياً، كما تم توزيع هدايا وملابس جديدة على عدد (150) طفلاً ، وتقديم مساعدات مالية لعدد (10) عرائس لمساعدتهن على إتمام زواجهن وإدخال البهجة والسرور على قلوبهن، بالإضافة إلى تكريم عدد (8) أمهات مثاليات بنطاق المحافظة، ليصل إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات إلى نحو 400 ألف جنيه ، مؤكداً أن بابه مفتوح دائماً أمام أبناء المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم طوال العام وليس في يوم واحد فقط.

وأشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي الذي تقوم به جمعية الأورمان وكافة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الفئات الأولى بالرعاية، ولاسيما في يوم اليتيم الذي يسهم في رسم البهجة والفرحة وإدخال السرور على نفوس الأيتام، مشيراً إلى أن هذا اليوم يعد فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين جميع أفراد المجتمع ، وفي نهاية الحفل ، تبادلا محافظ المنوفية ومدير جمعية الأورمان الدروع التذكارية فيما بينهم.