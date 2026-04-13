إزالة مبني آيل للسقوط بالمنوفية وإحالة 4 من العاملين للتحقيق

تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، عبر إتصال مرئي مباشر من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، الحالة العامة للحدائق والمتنزهات ومستوى جودة وإنتظام الخدمات بشتى القطاعات ، تزامناً مع الإحتفال بأعياد الربيع.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، محمد الزرقاني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، مدير عام شئون مكتب المحافظ .

وأجرى محافظ المنوفية اتصالا مباشراً بجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، وتابع تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بشارع عبد المحسن الصباحي وعدداً من الشوارع الرئيسية بمدينة قويسنا ، وكذا الحالة العامة بحدائق الطفل ببركة السبع وتحيا مصر بمنوف ومنطقة القناطرين بالباجور.

وشدد المحافظ علي ضرورة تكثيف أعمال النظافة علي مدار اليوم وإعادة توزيع صناديق النظافة للارتقاء بالمظهر الحضاري.

وفي مركز ومدينة تلا ، تابع محافظ المنوفية أعمال تطهير ترعة البتانونية ، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة ورفع نواتج التطهير أول بأول بما لا يؤثر علي سير الحركة المرورية ، وتنفيذ حملة إشغالات مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بنطاق حي غرب شبين الكوم وتم رفع أكثر من 52 حالة إشغال وإتخاذ الإجراءات القانونية وجارى المتابعة المستمرة لضبط المخالفين.

كما تم تنفيذ حملات إشغالات أخري بشوارع الجمهورية والمحطة بسرس الليان وعدد من شوارع مركز ومدينة السادات ، والتنبيه علي أصحاب المعارض والمحال بضرورة الإلتزام بالمساحات المخصصة لهم تحقيقاً للصالح العام.

وفي إطار الوقوف علي مستوي جودة الخدمات الطبية ، تم متابعة انتظام سير العمل بمستشفي سرس الليان العام للإطمئنان علي منظومة العمل وتواجد أطقم التمريض والأطباء والنوبتجيات.

وأفادت رئيس المدينة بأنه تم رصد 4 حالات ترك عمل بدون إذن ، وعلي الفور وجه محافظ المنوفية بإحالتهم للتحقيق لضمان الإنضباط الإداري ، فضلاً عن مراجعة الحالة الفنية لأعمال الحماية المدنية بالمستشفي.

كما تابع المحافظ تنفيذ قرار إزالة لمبني آيل للسقوط صدر بشأنه قرار إزالة بحي شرق شبين الكوم وذلك في إستجابة فورية لشكاوي الأهالي حفاظاً علي أرواح المواطنين .

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المباشرة لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والتواجد الميداني بالشارع وعلى مدار اليوم للتعامل الفوري مع أية طوارئ بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة وتفعيل غرف العمليات الفرعية والربط المباشر بالغرفة الرئيسية بالديوان العام لاتخاذ اللازم في هذا الشأن .