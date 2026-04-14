محافظ المنوفية يقرر تشكيل لجنة للتفتيش علي مصانع الأعلاف والمطاحن الخاصة

أصدر اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية قراراً رقم 613 لسنة 2026 بتشكيل لجنة بكل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية بالمركز والمدينة أو الحي وعضوية كل من مدير إدارة التموين المختصة أو من ينوب عنه “مدير الرقابة التموينية”، مدير الإدارة الزراعية المختصة، باحث بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية.

وتختص مهام اللجنة المرور والتفتيش اليومي علي مصانع الأعلاف والمطاحن الخاصة بنطاق المحافظة المنتجة للدقيق من القمح – استخراج نسبة 72% - ( القمح المستورد ) والتأكد من عدم إستخدام تلك المصانع والمطاحن للقمح المحلي في منتجاتها وكذا عدم وجود قمح محلي مخزن أو معد للتصنيع بها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة ضد المخالف ، علي أن يتم إعداد تقرير أسبوعي بنتائج أعمال اللجنة للعرض.

وشدد محافظ المنوفية على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين بما يضمن انسيابية العمل ومنع أي تكدس أمام نقاط الإستلام .