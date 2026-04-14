محافظ المنوفية يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية وهيئة الأبنية التعليمية .. ويوجه بتسريع معدلات الأداء

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بإعداد تقرير مفصل عن كافة التراكمات المتواجدة بنطاق المحافظة ووضع خطة عمل لرفعها خلال برنامج زمني محدد لتحسين مستوي الخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال إجتماع موسع لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل لتحقيق معدلات إنجاز ملموسة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام للمحافظة ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، عدد من مديري عموم الإدارات المعنية بالديوان العام.

كما ناقش المحافظ الموقف الحالي لمنظومة المخلفات الصلبة ونقلها للمدفن الصحي والإجراءات المتخذة بالإضافة إلى الاستعانة بوحدات التدخل السريع ، وكذا عرض تقرير مفصل عن إجمالي معدات الحملة الميكانيكية بنطاق المحافظة والتي بلغت 1466 معدة ، ووجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة وإجراء الصيانة الدورية لكافة المعدات لضمان تأدية المهام المطلوبة علي أكمل وجه والارتقاء بمنظومة النظافة ، وكذا إعادة توزيع المعدات وفقاً لإحتياجات واولوية لكل وحدة محلية علي حدة.

ووجه المحافظ بضرورة مضاعفة الجهود وتذليل كافة معوقات إقامة مصنع تدوير القمامة بقويسنا وكذا أليات طرح مصانع تدوير القمامة بالشهداء وشبين الكوم وضرورة توفير حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتلافي المشكلات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الإجتماع ، استعرض محافظ المنوفية الموقف الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي والاجراءات الفعلية المتخذة لضمان سرعة نهوها وفق البرامج الزمنية المحددة بقطاعات ( الطرق ، الإدارة المحلية والدعم الفني ، تحسين البيئة ، تدعيم الخدمات المحلية ، التنمية الإقتصادية المحلية ، التنمية الحضارية والريفية ) بنسبة تنفيذ بلغت 82 % ، كما تم مناقشة الموقف الحالي لعدد من مشروعات الخطة المسندة لهيئة الأبنية التعليمية ومنها ( تطوير ورفع كفاءة مباني الحملة الميكانيكية بقويسنا وأشمون وقري شنوان والماي بشبين الكوم ، إنشاء دار المناسبات بحي شرق شبين الكوم ، إنشاء السوق النموذجي بقرية طبلوها بتلا ، مشروع تطوير وتجديد كورنيش شبين الكوم بحي شرق ، إنشاء ممشي تيمور بقويسنا ، مشروع تطوير ممشي منوف ، مبني المرور بالباجور ) ، وأكد المحافظ علي ضرورة إزالة أية معوقات في سبيل تحقيق معدلات إنجاز مرضية على أرض الواقع مما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات.

كما ناقش محافظ المنوفية آخر مستجدات الموقف التنفيذي بملفات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها وتراخيص المحال العامة بهدف دفع نسب الإنجاز كونهم أهم الملفات الحيوية التي تقع على رأس منظومة العمل ، ووجه المحافظ ببذل المزيد من الجهد والمتابعة الدقيقة لأعمال اللجان المختصة واتخاذ الإجراءات العاجلة لتحقيق الصالح العام ورضا المواطن ، كما تم مناقشة ملف الإيرادات والفرص الإستثمارية المتاحة والأصول الغير مستغلة ، حيث تم المرور علي 170 موقع بنطاق مراكز ومدن المحافظة ، ووجه المحافظ بإعداد بيان بأهم تلك المواقع المناسبة تمهيداً للإستغلالها وطرحها بما يسهم في دعم خطط التنمية وتعظيم موارد المحافظة.