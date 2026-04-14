ترشيداً للطاقة.. محافظ المنوفية يلتقي رؤساء المدن عبر زووم ويطلق مبادرة "كلنا عندك"

أشار اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أنه سيتم الاعلان عن إطلاق مبادرة "كلنا عندك" اعتبارًا من بداية شهر مايو المقبل، والتي تستهدف عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين بمقر الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بحضور المحافظ وكافة مديري المديريات الخدمية، في إطار تعزيز قنوات التواصل المباشر والاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين على أرض الواقع، بما يعكس تواجد المسؤول ويؤكد الجدية في تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات، كما وجه الإدارة العامة للتحول الرقمي بالديوان العام بوضع ألية لتصميم موقع تفاعلي لتلقي شكاوى المواطنين بكل وحدة محلية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا موسعًا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تقنية " زووم " في إطار خطة ترشيد الطاقة ، وذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري عموم الإدارات المعنية بالديوان العام.

وخلال الاجتماع ، أصدر محافظ المنوفية توجيهات مشددة بتسريع معدلات الأداء ومضاعفة الجهود للدفع بمنظومة العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء، والتقنين، والمتغيرات المكانية، مع التعامل بكل حسم مع أي مخالفات يتم رصدها، فضلاً عن تكثيف المتابعة الميدانية لرفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين العامة، وتعزيز منظومة النظافة ومتابعة أداء الشركات.

كما وجه بإعداد خطة لإعادة توزيع كافة معدات الحملات الميكانيكية لإعادة توزيعها واستغلالها بالشكل الأمثل وفقًا للكثافات ومعدلات المخلفات، مع وضع إطار زمني محدد لرفع أكبر كمية من المخلفات والتراكمات بنطاق المراكز والمدن، بما يساهم في تحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني المستمر لكافة المسؤولين بنطاق عملهم، لمتابعة مستوى الأداء على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع معوقات العمل، والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يحقق نتائج ملموسة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.