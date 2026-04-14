اعتذار رسمي .. غنام محمد ينهي أزمته مع حكم مباراة الجونة ومودرن سبورت

حرص غنام محمد لاعب وسط فريق مودرن سبورت، على توجيه الاعتذار إلى محمد عبد العواض، حكم مباراة فريقه أمام الجونة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وجاءت الواقعة عندما اعترض اللاعب على أحد القرارات التحكيمية، ليدخل في نقاش حاد مع الحكم، قبل أن يعود بعد صافرة النهاية ويعتذر عن تصرفه، وهو ما لاقى قبولًا من الحكم الذي أبدى تفهمه للموقف.

وانتهت مباراة مودرن سبورت والجونة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الختامية لمجموعة البقاء بالدوري الممتاز.