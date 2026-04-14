رئيس جامعة الأقصر: دعم مبادرة "وفرها تنورها" لترشيد الطاقة

أكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الاقصر ، التزام الجامعة بدعم توجهات الدولة المصرية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، وتنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في مبادرة “وفرها.. تنورها”.

وأوضحت رئيس الجامعة أن جامعة الأقصر تعمل وفق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء داخل مختلف الكليات والإدارات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة كجزء أساسي من السلوك اليومي داخل المجتمع الجامعي.

وأضافت أن الجامعة نفذت عددًا من الإجراءات العملية، من بينها التوسع في الاعتماد على الإضاءة الطبيعية داخل القاعات والمكاتب، بما يقلل من استخدام الإضاءة الصناعية خلال ساعات النهار، إلى جانب رفع كفاءة تشغيل المرافق الجامعية.

كما قامت الجامعة بـ تنظيم استخدام أجهزة التكييف داخل القاعات الدراسية، من خلال ضبط درجات الحرارة على المعدلات المناسبة، والتوسع في استخدام المراوح كبديل أكثر ترشيدًا للطاقة كلما أمكن.

وأكدت الأستاذة الدكتورة صابرين عبدالجليل على أهمية الالتزام بإطفاء الأنوار والأجهزة غير المستخدمة، وفصل مصادر الكهرباء قبل مغادرة القاعات والمكاتب، بما يحد من الفاقد في استهلاك الطاقة.

وفي السياق ذاته، شددت على ضرورة نشر ثقافة الاستخدام الواعي للأجهزة الإلكترونية، من خلال فصل الشواحن بعد اكتمال الشحن، وعدم ترك الأجهزة في وضع الاستعداد، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الطباعة الورقية والتوسع في الحلول الرقمية دعمًا للتحول الرقمي.

كما يقوم المكتب الأخضر - جامعة الأقصر ومكتب التسويق جامعة الأقصر الأهلية بالتعاون مع رعاية الشباب المركزية بدور فعال في حملة التوعية داخل الجامعة لضمان وصول رسائل التوعية بمبادرة “وفرها.. تنورها” إلى أكبر شريحة من المجتمع الجامعي، وتحقيق تأثير فعّال في تغيير السلوكيات نحو الاستخدام الرشيد للطاقة.

واختتمت رئيس جامعة الأقصر تصريحاتها بالتأكيد على أن الجامعة مستمرة في تنفيذ الأنشطة التوعوية والتطبيقية ضمن مبادرة وفرها.. تنورها، بما يعزز من دورها في خدمة المجتمع، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد.