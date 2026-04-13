جامعة الاقصر تنظيم ورشة «صرخة رئة» ضمن مبادرة «جيل بلا تبغ»

نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر ورشة فنية توعوية بعنوان «صرخة رئة»، وذلك في إطار مبادرة بيئية مبتكرة تحت شعار «جيل بلا تبغ».

وهدفت الورشة إلى التوعية بأهمية التنفس النقي، والتعبير عن الضغوط والمشاعر السلبية من خلال الفن، عبر دمج الجانب التعبيري (الفن التشكيلي والأدائي) مع الجانب التوعوي المرتبط بصحة الجهاز التنفسي.



أُقيمت الورشة بإشراف وتنفيذ الدكتورة عصمت محمد صادق، الأستاذ المساعد بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة، وبمشاركة طلاب الفرقة الثانية بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة، حيث تم تحويل فكرة «صرخة الرئة الصامتة» الناتجة عن التلوث والتدخين والضغوط النفسية إلى عمل فني بصري باستخدام خامات معاد تدويرها من البيئة المحيطة.

حيث أكدت رئيس الجامعة علي أهمية نشر الوعي الصحي وتعزيز بيئة آمنة وصحية للشباب، مشيرة إلى ضرورة تسليط الضوء على الأضرار الصحية والاجتماعية للتدخين، بما في ذلك التدخين الإلكتروني. كما شددت على أن إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى أعمال فنية تمثل مبادرة بيئية مبتكرة تسهم في الحد من التلوث، وتعد وسيلة فعّالة لنقل رسائل توعوية مؤثرة.

وفي السياق ذاته، أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع أن شعار «جيل بلا تبغ» يعكس التوجه نحو بناء بيئة صحية آمنة للأجيال القادمة، داعيًا الشباب إلى أن يكونوا سفراء للتوعية داخل مجتمعهم، ونشر ثقافة الإقلاع عن التدخين حفاظًا على الأسرة والمجتمع.

وأوضحت الدكتورة عصمت محمد صادق أن الأعمال الفنية اعتمدت على توظيف مخلفات بيئية تحمل دلالات رمزية، مثل أعقاب السجائر والتبغ، والأخشاب الجافة، إلى جانب استخدام خراطيم الصرف لمحاكاة القصبة الهوائية، بما يعكس التأثيرات السلبية للتدخين على الجهاز التنفسي.

وشارك في تنفيذ الورشة عدد من طلاب الفرقة الثانية بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة، وهم: ربا خالد كامل أحمد، بافلي أنور جبالي، مايا مهاب كمال، ماثيو أيمن واصف، ومريم عهدي فؤاد.