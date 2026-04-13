استعدادات مكثفة من مديرية الصحة بالأقصر فى أعياد الربيع

رفعت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة ، درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، تزامنا مع قرب الاحتفال بـشم النسيم، وذلك لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين خلال فترة الأعياد.

وأعلنت المديرية عن تكثيف تواجد الأطقم الطبية على مدار 24 ساعة داخل أقسام الطوارئ والاستقبال، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع الفصائل، تحسبا لأي حالات طارئة قد تطرأ خلال الاحتفالات.

كما تم رفع حالة الطوارئ داخل مرفق الإسعاف، مع انتشار سيارات الإسعاف في المناطق الحيوية والحدائق والمتنزهات، لتأمين المواطنين وسرعة التعامل مع أي بلاغات، خاصة مع الإقبال الكبير المتوقع على الخروج والتنزه خلال هذه المناسبة.

وفي السياق ذاته، كثفت فرق مراقبة الأغذية حملاتها التفتيشية على الأسواق ومحال بيع الأسماك المملحة والمدخنة، خاصة الفسيخ والرنجة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت المديرية استمرار العمل بكامل الطاقة خلال أيام الأعياد، مع المتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسية، لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ، وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية لأهالي وزائري محافظة الأقصر.