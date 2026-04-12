وحدة السكان بالأقصر تشارك في الحملة التنشيطية لتنمية الأسرة

شاركت وحدة السكان الفرعية للرصد والمتابعة بمركز ومدينة الطود جنوب الأقصر في فعاليات الحملة التنشيطية لتنمية الأسرة، التي نُفذت من خلال العيادات الثابتة والمتحركة.

وتضمنت الفعاليات التي تمت بحضور أحمد عبداللطيف الشناوي، مدير وحدة السكان بالطود، وبمشاركة صفاء زغلول، مثقفة بمديرية الصحة، انتشار العيادات بعدد من مناطق مركز ومدينة الطود، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من السيدات والفتيات.

وقد استهدفت الحملة نحو ٨٠٠ منتفعة وسائل وتم تقديم المشوره عن وسائل تنظيم الاسره والصحه الايجابيه وتم عمل سونار المنتفعات المستخدمات للوسائل وعمل ندوات لتوعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الأطفال ومعارض لعرض منتجات نوادى المرأه وتمكين السيدات.

كما تم تقديم خدمات الإرشاد الأسري والتثقيف الصحي حول الأمراض وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وذلك بحضور طبيبة نساء وطاقم التمريض، بالإضافة إلى الرائدات الريفيات بمديرية الصحة.

وأكدت الحملة أهمية نشر الوعي المجتمعي بمفاهيم الصحة الإنجابية، وأهمية المباعدة بين الولادات، ورفع الوعي الصحي لدى السيدات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للأسر، ودعم جهود الدولة في ضبط معدلات النمو السكاني. كما تم تنظيم معرض "نادي المرأة"، والذي تضمن عرض منتجات السيدات، في إطار دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا.

وأوضحت رشا شعبان مدير وحدة السكان العامة للرصد والمتابعة، أن تنفيذ الحملة جاء بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، تحت إشراف الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة غادة شعيب، مدير إدارة تنمية الأسرة بالمديرية، لضمان تحقيق المستهدف من الحملة بكفاءة، مؤكدةً استمرار جهود الوحدة في دعم المبادرات الصحية والسكانية التي تستهدف الأسرة المصرية.

وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون المستمر بين وحدات السكان بالمحافظة ومديرية الشؤون الصحية، لتنفيذ حملات ميدانية وتوعوية تسهم في تحسين المؤشرات السكانية والصحية، والوصول بالخدمات إلى الفئات المستهدفة في القرى والنجوع بمركز ومدينة الطود.